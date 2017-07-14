В Брянске обрушился фасад кооперативного техникума
Фрагменты фасада здания Брянского кооперативного техникума рухнули на тротуар.
Об этом в соцсетях сообщил один из очевидцев ЧП. По его словам, обрушение произошло 17 июля около 21.00.
«Произошло обрушение части фасада Брянского кооперативного техникума. Рядом никто не проходил. Будьте осторожны», – предупреждает автор снимков.
На фото видно, что старое здание техникума на улице Карла Маркса находится в удручающем состоянии: элементы фасада покрыты трещинами.
Судя по фото, из-за отсутствия своевременного ремонта здания, введенного в эксплуатацию в середине 50-х годов прошлого века, обрушение может повториться.
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18 Июля, 2017
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