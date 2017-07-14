В Брянске пенсионерка получила перелом позвонка в автобусе
В Брянске 61-летняя женщина получила тяжелую травму в автобусе по вине водителя.
ДТП произошло 17 июля около 7.50 у дома № 13 по улице Крахмалева в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД.
Водитель автобуса «ЛиАЗ», который ехал от улицы Костычева, резко затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, пропуская пешехода. Пожилая пассажирка автобуса упала. Ее госпитализировали с переломом 12-го грудного позвонка без смещения.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Новости регионов
18 Июля, 2017
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