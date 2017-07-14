На Тельмана в Брянске сгорел частный сарай
Утром 18 июля произошел пожар на улице Тельмана в Володарском районе Брянска.
Пожарные прибыли на место в 11.20, через четыре минуты после вызова. По данным регионального ГУ МЧС, на площади 50 квадратных метров горел частный сарай.
Пожар тушили с помощью двух ручных пожарных стволов. В 11.38 сарай потушили.
О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
18 Июля, 2017
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