На Тельмана в Брянске сгорел частный сарай

Утром 18 июля произошел пожар на улице Тельмана в Володарском районе Брянска.

Пожарные прибыли на место в 11.20, через четыре минуты после вызова. По данным регионального ГУ МЧС, на площади 50 квадратных метров горел частный сарай.

Пожар тушили с помощью двух ручных пожарных стволов. В 11.38 сарай потушили.

О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина возгорания устанавливается.