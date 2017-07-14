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На Ермакова в Брянске нашли похожее на бомбу устройство

Опубликовано Сегодня, 13:00

В Брянске из-за угрозы взрыва оцепили территории по улице Ермакова в Фокинском районе.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, утром 18 июля оцепили территорию напротив стоматологической поликлиники. На месте работали полицейские, спасатели и медики.

«Нашли большой пакет с торчащими проводами на мусорке», «Я разговаривал с полицейским: нашли на территории школы сверток, похожий на взрывное, там экран, как у смартфона, ждут саперов», – рассказали горожане.

Тревога оказалась ложной. В настоящее время оцепление снято. 


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