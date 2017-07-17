В Брянске автомобилистка сбила девочку во дворе дома
Женщина – водитель за рулем Ford сбила 15-летнюю девочку во дворе дома в Брянске.
По информации городского ОГИБДД, ДТП произошло 16 июля около 20.40 у дома № 15 по улице Тухачевского в Фокинском районе.
Автомобилистка ехала по дворовой территории, девочка шла во встречном направлении. В детском травмпункте у нее диагностировали ушиб и гематому правого плеча.
По факту ДТП возбуждено административное расследование. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины совершения случившегося.
Новости регионов
19 Июля, 2017
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