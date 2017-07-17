На Набережной в Брянске полчаса тушили гараж
Днем 18 июля произошел пожар на улице Набережная в Советском районе Брянска.
Получив сообщение о ЧП в 14.46, пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 14.53, сообщили в региональном ГУ МЧС.
К этому времени пламя распространилось на площади 20 квадратных метров в частном гараже размером 4 на 6 метров.
Потушить пожар удалось спустя полчаса – в 15.24. Причину возгорания установят эксперты.
Новости регионов
19 Июля, 2017
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