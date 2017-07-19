На Авиационной в Брянске неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся
Неизвестный водитель сбил 22-летнего пешехода в Брянске и уехал с места ДТП.
Инцидент произошел 18 июля около 15.00 на улице Авиационной в Советском районе Брянска, сообщили в городском ОГИБДД.
У молодого человека диагностировали ушиб левой стопы.
По факту ДТП проводится проверка. Личность водителя устанавливается.
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