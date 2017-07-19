На Уральской в Брянске «разверзлась» земля

На улице Уральской в Фокинском районе Брянска образовался опасный провел.

Об этом в соцсетях сообщила одна из местных жителей. «Вот такая дыра у нас на улице Уралькой, остановка «Дизельный завод», за переездом. И никто ни чешется! Ждем, пока кто-нибудь провалится или дальше произойдет обрушение», – жалуется автор снимков.

После того как информация появилась в соцсетях, коммунальщики устремились к месту ЧП. «Уже машина приехала. Делают», – радуются жители Уральской.