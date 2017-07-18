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В Брянске прошел «парад» обесточенных троллейбусов

Опубликовано Вчера, 19:55

В Советском районе Брянска прошел вынужденный «парад» троллейбусов.

Как сообщили горожане в соцсетях, вечером 19 июля на улице Красноармейской произошел обрыв контактной сети. Пока аварийная бригада устраняла последствия ЧП, обесточенные троллейбусы простаивали, выстроившись в ряд.

«Парад троллейбусов. Возле остановки «ТЦ «Мельница» оборвало трос», – рассказал один из очевидцев, запечатлевший «парад» на фото.

Рассматривая снимки, один из интернет-пользователей обратил внимание на ужасающее состояние тротуара у автовокзала. «Это город? Центр города? Ничего не путаете?» – удивляется он.





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