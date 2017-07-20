В Брянске поворачивавший Opel врезался в «ВАЗ»: ранена девушка
24-летняя девушка пострадала в результате ДТП в Фокинском районе Брянска.
Авария произошла еще 14 июля около 1.25 у дома № 74 по проспекту Московскому в Фокинском районе, сообщили в ГИБДД Брянска. 28-летний водитель Opel Astra при повороте врезался в «ВАЗ-210740» под управлением 62-летнего пенсионера.
В результате травму получила 24-летняя пассажирка «ВАЗа», которая сидела на переднем пассажирском сиденье. 19 июля она обратилась за медицинской помощью. В 5-й поликлинике у нее диагностировали ушиб грудной клетки.
По факту ДТП проводится проверка.
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