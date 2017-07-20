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Ночью в Дятьково полностью сгорел Mercedes

Опубликовано Сегодня, 10:30

В ночь на 20 июня в Дятьково сгорела легковая машина.

В 01.31 в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили о том, что в 13-м микрорайоне Дятьково горит Mercedes. Пожарные прибыли на место в 1.34 – к этому времени машина горела по всей площади.

Mercedes тушили до 1.38. По данным ГУ МЧС по Брянской области, в результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается.

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