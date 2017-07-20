Житель Стародубского района до смерти забил 62-летнюю сожительницу
18 июля погибла 62-летняя жительница деревни Невструево Стародубского района.
По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, задержан 55-летний сожитель погибшей.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, в день трагедии пара выпивала. В ходе ссоры мужчина набросился на пожилую сожительницу с кулаками – травмы оказались смертельными.
Решается вопрос о заключении жителя Невструево под стражу. Состояние опьянения может усугубить его вину.
Новости регионов
20 Июля, 2017
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