Житель Стародубского района до смерти забил 62-летнюю сожительницу

18 июля погибла 62-летняя жительница деревни Невструево Стародубского района.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, задержан 55-летний сожитель погибшей.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, в день трагедии пара выпивала. В ходе ссоры мужчина набросился на пожилую сожительницу с кулаками – травмы оказались смертельными.

Решается вопрос о заключении жителя Невструево под стражу. Состояние опьянения может усугубить его вину.