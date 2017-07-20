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Полиция ищет водителей, сбивших двух пешеходов в Брянске

Опубликовано Сегодня, 13:00

ГИБДД Брянска просит откликнуться очевидцев двух ДТП в Советском районе Брянска.

14 июня у дома № 28 по улице Авиационной, возле кафе «Полет», неизвестный водитель сбил 32-летнего мужчину. С места ДТП водитель скрылся. В горбольнице № 1 у пострадавшего диагностировали компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

18 июля на Авиационной водитель, чья личность пока также не установлена, сбил 22-летнего пешехода. Водитель уехал в места происшествия. Пешеход получил ушиб левой стопы.

Очевидцев ДТП и всех, кто располагает о них какой-либо информацией, просят обратиться в дежурную часть по телефону 74-71-02 или группу розыска: 74-85-33. Также можно прийти лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.

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