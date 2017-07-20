В Брянске потушили крупный пожар на улице Калинина

Днем 20 июня произошел крупный пожар на улице Калинина в Советском районе Брянска.

В 12.32 в региональное ГУ МЧС поступила информация о возгорании в неэксплуатируемом здании на Калинина. Спустя семь минут, в 12.39, пожарные прибыли на место.

К приезду пожарных пламя распространилось на площади 20 квадратных метров. Потушить пожар удалось в 13.12.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, его причину предстоит установить.