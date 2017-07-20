Пропавшего в Карачеве Константина Буянова нашли живым спустя полгода
В Брянской области успешно завершились поиски 54-летнего Константина Буянова.
Напомним, мужчина пропал 26 января в Карачеве. Из дома он ушел в куртке, шапке и со спортивной сумкой.
Константина Буянова искали полицейские и добровольцы.
«Найден. Жив. Спасибо всем, кто помогал распространять информацию», – сообщили в четверг, 20 июля, в поисковом отряде «Лиза Алерт».
О местонахождении мужчины и подробностях поисков в отряде не сообщают.
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20 Июля, 2017
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