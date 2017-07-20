Поиск по сайту

Пропавшего в Карачеве Константина Буянова нашли живым спустя полгода

Опубликовано Сегодня, 17:40

В Брянской области успешно завершились поиски 54-летнего Константина Буянова.

Напомним, мужчина пропал 26 января в Карачеве. Из дома он ушел в куртке, шапке и со спортивной сумкой.

Константина Буянова искали полицейские и добровольцы.

«Найден. Жив. Спасибо всем, кто помогал распространять информацию», – сообщили в четверг, 20 июля, в поисковом отряде «Лиза Алерт».

О местонахождении мужчины и подробностях поисков в отряде не сообщают.

 1160
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Пропавшего из брянской больницы мужчину нашли живым
  • Пропавшего в Карачеве Андрея Шалова нашли живым
  • В Карачеве пропал 54-летний Константин Буянов
  • Пропавший под Воронежем брянец найден живым
  • Пропавшего в Брянске Константина Янковского нашли живым
    •
    Новости регионов
    Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
    17:14:38 20-07-2017
    Под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
    По улице Кирова в Смоленске на проводах повис пень
    17:02:31 20-07-2017
    Пень, оставшийся после вырубки деревьев, зацепился за провода линий электропередач и повис в воздухе по улице Кирова в областном центре, об этом 19 июля рассказало сообщество «Черный список. Смоленск» в соцсети.
    Рабочая поездка Губернатора в Духовщинский район
    17:00:18 20-07-2017
    Губернатор Алексей Островский совершил рабочую поездку в Духовщинский район, в рамках которой проинспектировал ход строительства Центра культурного развития в поселке Озерный, а также посетил Дом культуры и среднюю школу в Духовщине, на ремонт которых из областного бюджета выделялись денежные средства.
    В Смоленске в связи с фестивалем фейерверков вводят дополнительные автобусы
    16:03:44 20-07-2017
    Два дополнительных автобуса по маршруту №11-а «Автобаза – пл. Победы» 22 июля вводят в областном центре для организации доставки смолян и гостей города к месту проведения фестиваля фейерверков, об этом сообщило предприятие «Автоколонна-1308».
    Сотрудники смоленского МЧС прокомментировали ночное происшествие на 2-м Овражном переулке
    15:36:39 20-07-2017
    Хлопок смеси газа с воздухом произошел в гараже, расположенном на 2-м Овражном переулке областного центра в среду, 19 июля, в двенадцатом часу ночи, об этом сообщила пресс-служба ГУ регионального МЧС.
    Жителям Смоленска расскажут «Комариные сказки»
    15:28:13 20-07-2017
    Научно-популярная лекция о комарах, жуках и других насекомых от энтомолога «Смоленского Поозерья» Олега Семионенкова состоится 20 июля в кафе Æblehaven, об этом сообщила пресс-служба национального заповедника.
    20 Июля, 2017
    		 +14 $60€69
    Лента новостей
    Сегодня, 19:21
    В Брянске задержали рыночного вора
    Сегодня, 19:00
    В Брянске водитель 28-маршрутки пролетел светофор на красный (ВИДЕО)
    Сегодня, 18:52
    Блуждавшего в брянском лесу калужского пенсионера нашли под Дятьково
    Сегодня, 18:20
    В Брянске ветеринары разбили 720 куриных яиц
    Сегодня, 17:40
    Пропавшего в Карачеве Константина Буянова нашли живым спустя полгода
    Сегодня, 17:00
    Брянцам хотят запретить покупать спиртное в воскресные вечера
    Сегодня, 16:20
    В Брянске маршрутчик высадил беременную из-за музыки в наушниках (ФОТО)
    Сегодня, 15:40
    Доцент БГТУ шла навстречу студентам за подарочные сертификаты
    Сегодня, 15:00
    В Брянске потушили крупный пожар на улице Калинина
    Сегодня, 14:20
    Сотрудники Брянской станции скорой помощи не проходили осмотр психиатра
    Сегодня, 13:40
    В Брянске «охотник за нарушителями» снял на видео наглого водителя внедорожника (ВИДЕО)
    Сегодня, 13:00
    Полиция ищет водителей, сбивших двух пешеходов в Брянске
    Сегодня, 12:30
    Брянский комиссариат призвал грудного ребенка-инвалида
    Сегодня, 12:00
    Доцента кафедры менеджмента БГТУ судят за торговлю оценками
    Сегодня, 11:32
    Борис Пайкин пообещал вывести брянское «Динамо» в Национальную лигу
    Сегодня, 11:00
    Житель Стародубского района до смерти забил 62-летнюю сожительницу
    Сегодня, 10:30
    Ночью в Дятьково полностью сгорел Mercedes
    Сегодня, 10:00
    В Брянске поворачивавший Opel врезался в «ВАЗ»: ранена девушка
    Сегодня, 09:30
    В парке Железнодорожников в Брянске стартует «латиноамериканская» зарядка
    Сегодня, 09:00
    Брянцы замусоривают облагороженные пляжи в Белых Берегах (ФОТО)
    Сегодня, 08:30
    Брянец продает олимпийский факел и форму факелоносца (ФОТО)
    Сегодня, 08:00
    Прокуратура опровергла информацию о пытках в ИК-1 в Брянске
    Сегодня, 08:00
    Частные автомойки выживают с улиц Брянска
    Вчера, 19:55
    В Брянске прошел «парад» обесточенных троллейбусов (ФОТО)
    Вчера, 19:00
    В Брянске увековечат память Феликса Дзержинского
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 15:52
    Как сократить расходы на связь в отпуске
    Сегодня, 11:47
    Apple Pay доступен держателям банковских карт «МегаФона»
    Вчера, 17:35
    Будем пожинать. К рекордным урожаям с надёжной техникой
    Вчера, 16:44
    Хлебных дел мастера
    Вчера, 16:43
    Новый сезон «Игры Престолов» стартовал на МегаФон.ТВ!
    Актуальные темы
    Политика О главном
    «Агроолигарх» и «голодранец»: «Экономика Черноземья» рассказала о доходах Богомазов
    Новости Общество
    В Брянске маршрутчик высадил беременную из-за музыки в наушниках
    Происшествия О главном
    В Дятьково при массовой драке у кафе пострадали три человека
    Новости Общество
    Житель Почепа «рыбачил» в луже у ЦРБ
    Новости Происшествия
    В Брянске обрушился фасад кооперативного техникума
    Новости партнёров
    Опора России
    Деятельная сила советов

    Деятельная сила советов

    Виктор Григорьевич Гринкевич представляет предпринимательское сообщество и отстаивает его интересы.

    Ростелеком новости
    Каждый третий абонент Интерактивного ТВ управляет просмотром

    В Брянской области сервис «Управление просмотром» услуги Интерактивное ТВ от «Ростелекома» набирает популярность: с начала года количество пользователей сервиса выросло на 20% и к концу 1 полугодия 2017г. превысило 60%.

    МРСК новости
    Стартовала третья рабочая неделя студенческих отрядов Брянскэнерго

    Бойцы студотрядов «Сборная замыкания» и  «Энергет», сформированные из студентов  Смоленского филиала НИУ «МЭИ» и Брянского государственного аграрного университета, продолжают работу на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».
    РЖД новости
    "Поезд-музей" (ПВЛК) будет работать в Брянском регионе с 25 по 27 июля

    "Поезд-музей" (ПВЛК) будет работать в Брянском регионе с 25 по 27 июляВ составе передвижного выставочно-лекционного комплекса (ПВЛК) 9 экспозиционных вагонов и один лекционный. Этот уникальный музейный комплекс «на колесах» уже шесть лет знакомит жителей России с историей и современными достижениями железных дорог страны. Экспозиции поезда постоянно обновляются. 14:00.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.