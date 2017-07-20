Пропавшего в Карачеве Константина Буянова нашли живым спустя полгода

В Брянской области успешно завершились поиски 54-летнего Константина Буянова.

Напомним, мужчина пропал 26 января в Карачеве. Из дома он ушел в куртке, шапке и со спортивной сумкой.

Константина Буянова искали полицейские и добровольцы.

«Найден. Жив. Спасибо всем, кто помогал распространять информацию», – сообщили в четверг, 20 июля, в поисковом отряде «Лиза Алерт».

О местонахождении мужчины и подробностях поисков в отряде не сообщают.