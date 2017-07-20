В Брянске задержали рыночного вора
35-летний безработный брянец совершил две кражи на Бежицком рынке.
Как сообщили в региональном УМВД, в конце июня в павильоне Бежицкого рынка злоумышленник украл у покупательницы кошелек, в котором находились 22 тысячи рублей и золотые серьги.
Спустя несколько дней брянец совершил кражу в магазине у рынка. Его добычей стали принадлежащие двоим продавцам сумки с документами, деньгами и ювелирными изделиями.
Задержать вора, ранее судимого жителя Бежицы, удалось в ходе оперативных мероприятий. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
20 Июля, 2017
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