В Брянске задержали рыночного вора

35-летний безработный брянец совершил две кражи на Бежицком рынке.

Как сообщили в региональном УМВД, в конце июня в павильоне Бежицкого рынка злоумышленник украл у покупательницы кошелек, в котором находились 22 тысячи рублей и золотые серьги.

Спустя несколько дней брянец совершил кражу в магазине у рынка. Его добычей стали принадлежащие двоим продавцам сумки с документами, деньгами и ювелирными изделиями.

Задержать вора, ранее судимого жителя Бежицы, удалось в ходе оперативных мероприятий. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.