В брянской «Ленте» охрана задержала полковника Росгвардии – СМИ

Охранники гипермаркета «Лента» в ТРЦ «Аэропарк» в Брянске задержали начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Брянской области полковника полиции Валерия Распопова.

Об этом сообщают брянские СМИ. По их данным, Распопов пытался переклеить штрихкод на товаре – якобы на алкоголе, чтобы снизить его стоимость. Росгвардейца сотрудники охраны задержали на кассе.

В региональном Управлении Росгвардии в свою очередь пояснили, что «в обеденный перерыв сотрудник совершил покупку в супермаркете», а после оплаты охранники обвинили его в замене штрихкода.

По данным ведомства, «сотрудник Росгвардии, желая разобраться в случившемся, настоял на вызове полиции и дождался прибытия следственно-оперативной группы».

Валерий Распопов служит в органах внутренних дел с октября 1993 года, в должности начальника ФГКУ УВО ВНГ РФ по Брянской области – с 10 октября 2016 года. Награжден государственными и ведомственными наградами: орденом «Мужества», медалью «За отвагу», медалью «За боевое содружество», медалью «За отличие в службе» трех степеней, юбилейной медалью «200 лет МВД России» и нагрудным знаком «Отличник МВД».