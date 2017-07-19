В Брянске столкнулись маршрутка и Honda: у пенсионерки перелом руки
77-летняя пассажирка маршрутки пострадала в результате ДТП в Брянске.
По данным городского ОГИБДД, авария произошла 20 июля около 13.30 у дома № 62/1 по улице Красноармейской в Советском районе.
27-летний водитель маршрутки Peugeot, житель Брянского района, ехал от проспекта Ленина к улице Пересвета в правом ряду и врезался двигавшуюся впереди Honda под управлением 34-летнего водителя.
Пожилая пассажирка маршрутки получила перелом нижней трети правой лучевой кости.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Новости регионов
21 Июля, 2017
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