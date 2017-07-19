В Суземке выбежавший на дорогу мальчик попал под «ВАЗ»
Девятилетний мальчик получил травмы, попав под «ВАЗ» в Суземке.
ДТП произошло 20 июля около 12.20 на улице Железнодорожной в Суземке.
По предварительной информации областной ГИБДД, ребенка сбил 26-летний водитель «ВАЗ-21099», который ехал от улицы Партизанской в сторону улицы Трубчевской. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.
Ребенок получил множественные осадненные раны области лица, конечностей и ушиб левого коленного сустава – медики отпустили его с назначением лечения.
Новости регионов
21 Июля, 2017
|+24
|$60
|€69
Виктор Григорьевич Гринкевич представляет предпринимательское сообщество и отстаивает его интересы.
В Брянской области сервис «Управление просмотром» услуги Интерактивное ТВ от «Ростелекома» набирает популярность: с начала года количество пользователей сервиса выросло на 20% и к концу 1 полугодия 2017г. превысило 60%.
Бойцы студотрядов «Сборная замыкания» и «Энергет», сформированные из студентов Смоленского филиала НИУ «МЭИ» и Брянского государственного аграрного университета, продолжают работу на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».
В составе передвижного выставочно-лекционного комплекса (ПВЛК) 9 экспозиционных вагонов и один лекционный. Этот уникальный музейный комплекс «на колесах» уже шесть лет знакомит жителей России с историей и современными достижениями железных дорог страны. Экспозиции поезда постоянно обновляются. 14:00.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.