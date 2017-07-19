В Суземке выбежавший на дорогу мальчик попал под «ВАЗ»

Девятилетний мальчик получил травмы, попав под «ВАЗ» в Суземке.

ДТП произошло 20 июля около 12.20 на улице Железнодорожной в Суземке.

По предварительной информации областной ГИБДД, ребенка сбил 26-летний водитель «ВАЗ-21099», который ехал от улицы Партизанской в сторону улицы Трубчевской. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

Ребенок получил множественные осадненные раны области лица, конечностей и ушиб левого коленного сустава – медики отпустили его с назначением лечения.