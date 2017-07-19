В брянской колонии охранник за 10 тысяч принес заключенному два телефона

В составе передвижного выставочно-лекционного комплекса (ПВЛК) 9 экспозиционных вагонов и один лекционный. Этот уникальный музейный комплекс «на колесах» уже шесть лет знакомит жителей России с историей и современными достижениями железных дорог страны. Экспозиции поезда постоянно обновляются. 14:00.