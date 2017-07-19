В брянской колонии охранник за 10 тысяч принес заключенному два телефона
Младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 5 в Стародубе за вознаграждение передал заключенному два мобильных телефона.
Как сообщили в СУ СК РФ пол Брянской области, преступление было совершено 23 июня. За передачу телефонов инспектор получил 10 тысяч рублей.
Преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности регионального УФСИН. Уголовное дело возбудили по статье «Мелкое взяточничество».
Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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21 Июля, 2017
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