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Под Брянском попавший в ДТП «обочечник» спровоцировал пробку

Опубликовано Сегодня, 15:41

В Глинищево Брянского района столкнулись Ford и Volvo.

Фото с места аварии опубликованы в соцсетях. Как сообщают очевидцы, ДТП спровоцировал водитель Volvo, выезжавший с обочины.

По предварительной информации, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Происшествие спровоцировало большую пробку.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

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