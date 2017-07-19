Под Брянском попавший в ДТП «обочечник» спровоцировал пробку

В Глинищево Брянского района столкнулись Ford и Volvo.

Фото с места аварии опубликованы в соцсетях. Как сообщают очевидцы, ДТП спровоцировал водитель Volvo, выезжавший с обочины.

По предварительной информации, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Происшествие спровоцировало большую пробку.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.