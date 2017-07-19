В Брянске в очередной раз пропал 12-летний Николай Подольский

В Брянске снова пропал Николай Подольский 2005 года рождения, нуждающийся в медицинской помощи.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз ребенка видели 21 июля в Бежицком районе.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. Одет в синие спортивные брюки, голубую футболку и коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Подольского, просят звонить по телефону бесплатной горячей линии 8-800-700-54-52 или 02 (102).

Напомним, мальчик пропадает уже не в первый раз – ранее его искали в октябре 2015-го и марте этого года.