В Брянске в очередной раз пропал 12-летний Николай Подольский
В Брянске снова пропал Николай Подольский 2005 года рождения, нуждающийся в медицинской помощи.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз ребенка видели 21 июля в Бежицком районе.
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. Одет в синие спортивные брюки, голубую футболку и коричневые туфли.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Подольского, просят звонить по телефону бесплатной горячей линии 8-800-700-54-52 или 02 (102).
Напомним, мальчик пропадает уже не в первый раз – ранее его искали в октябре 2015-го и марте этого года.
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