«Родители сломали ему психику» – брянцы о пропавшем Коле Подольском
Жители Брянска обсуждают очередное исчезновение 12-летнего Николая Подольского.
Напомним, мальчик, нуждающийся в медицинской помощи, в очередной раз пропал 21 июля в Бежицком районе Брянска. Сейчас его ищут полицейские и добровольцы.
Между тем горожане в соцсетях рассказывают о неблагополучии семьи, в которой воспитывается Николай.
«Люди! Его отцу 70 лет или больше, наблюдала их диалог в магазине, ребенок с отклонениями… Не ребенок виноват, а безмозглые родители!» – пишет жительница Брянска Людмила Фетисова.
«Я учусь с ним в школе, у него родителям 70 лет, и они сломали ему психику», – утверждает девушка Лиза.
Волонтеры из отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски Николая Подольского. Пока результатов они не принесли.
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