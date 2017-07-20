Пропавшего в Брянске 12-летнего Колю Подольского нашли живым

В Брянске успешно завершились поиски 12-летнего Николая Подольского.

Напомним, мальчик, нуждающийся в медицинской помощи, пропал 21 июля – это уже не первый его уход из дома.

Спустя сутки, 22 июля, в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что Николая удалось найти.

«Найден. Жив. Спасибо всем, кто помогал распространять информацию», – сообщили в отряде.

Ребенка по ориентировке нашел сотрудник регионального ГУ МЧС Сергей Ананченко.

Сейчас Николай находится дома.