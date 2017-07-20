Пропавшего в Брянске 12-летнего Колю Подольского нашли у светофора в Бежице
В ГУ МЧС по Брянской области рассказали подробности поисков 12-летнего Николая Подольского.
Напомним, мальчик, уже не раз сбегавший из дома, пропал 21 июля в Бежицком районе. Утром 22 июля его нашел старший сержант внутренней службы, старший пожарный пожарно-спасательной части № 2 первого отряда федеральной противопожарной службы по Брянской области Сергей Ананченко.
Сергей Ананченко на машине возвращался домой с дежурства и заметил мальчика, который стоял у светофора в Бежице. Благодаря распространенным в СМИ ориентировкам он узнал Николая Подольского. Сотрудник МЧС посадил его в машину и отвез домой.
Сергей Ананченко служит в системе МЧС шесть лет. Неоднократно поощрялся почетными грамотами и благодарностями.
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