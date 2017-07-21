В результате ДТП в Мичуринском есть пострадавшие
23 июля около 16.00 в поселке Мичуринский Брянского района произошла авария, в результате которой есть пострадавшие.
Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Об участниках ДТП в МЧС не сообщают, но, судя по фото, сделанному сотрудниками ведомства на месте аварии, в Мичуринском столкнулись два легковых автомобиля.
По данным МЧС, «в результате ДТП есть пострадавшие».
Информации от ГИБДД пока не поступало.
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