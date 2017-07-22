В Брянске дерево раздавило припаркованную во дворе машину
Не с кофе началось утро понедельника одного из автовладельцев Брянска.
Как сообщили в соцсетях очевидцы, 24 июля в Фокинском районе на припаркованную во дворе машину рухнуло огромное дерево. Дерево погребло под собой всю заднюю часть автомобиля.
Интернет-пользователи советуют владельцу машины подавать в суд на городские власти. Напомним, в марте житель Брянска, чью машину в июле 2015-го на улице Дуки также повредило упавшее дерево, отсудил у горадминистрации почти 125 тысяч рублей.
Новости регионов
Жителя Гагаринского района, обвиняемого в разбойном нападении, приговорили к колонии строгого режима
25 Июля, 2017
|+15
|$60
|€70
Команда брянских боксёров — 50 человек — приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню бокса России.
РТКОММ официально представил в Воронеже торговую марку SenSat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для физических лиц и малого бизнеса.
Бойцы студотрядов «Сборная замыкания» и «Энергет», сформированные из студентов Смоленского филиала НИУ «МЭИ» и Брянского государственного аграрного университета, продолжают работу на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».
Столичные железнодорожники проводят комплексные работы, направленные на обеспечение безопасности на железнодорожных переездах. Так, 26 и 27 июля с 8:00 до 16:00 ремонтные работы пройдут на железнодорожном переезде 412 км станции Клюковники.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.