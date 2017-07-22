В Брянске дерево раздавило припаркованную во дворе машину

Не с кофе началось утро понедельника одного из автовладельцев Брянска.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, 24 июля в Фокинском районе на припаркованную во дворе машину рухнуло огромное дерево. Дерево погребло под собой всю заднюю часть автомобиля.

Интернет-пользователи советуют владельцу машины подавать в суд на городские власти. Напомним, в марте житель Брянска, чью машину в июле 2015-го на улице Дуки также повредило упавшее дерево, отсудил у горадминистрации почти 125 тысяч рублей.