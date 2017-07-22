В Брянске пьяный 17-летний водитель Nissan без «прав» въехал в столб

17-летний водитель Nissan Note пострадал в результате ДТП в Фокинском районе Брянска.

Авария произошла 23 июля около 4.30 у дома № 1ж по проспекту Московскому, сообщили в городском ОГИБДД.

Пьяный несовершеннолетний водитель без «прав» ехал по проспекту от улицы Шолохова к улице Калинина. Не справившись с управлением, он врезался в столб справа по ходу движения машины.

Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом луча в типичном месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. На водителя составили административный материал за управление автомобилем в нетрезвом виде и отсутствие водительского удостоверения.