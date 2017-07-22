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В Брянске пьяный водитель незарегистрированного «ВАЗа» разбил припаркованную Kia

Опубликовано Вчера, 12:30

В Брянске пьяный 21-летний водитель незарегистрированного «ВАЗ-21083» въехал в припаркованную Kia Rio.

Авария произошла 21 июля около 16.20 у дома № 21 по улице Крестьянской в Володарском районе, сообщили в городском ОГИБДД. Автомобилист ехал к улице Чернышевского, не справился с управлением и врезался в Kia Rio, стоявшую на правой обочине.

Виновника аварии госпитализировали с ушибом левой скуловой области. На него составили административные материалы за нетрезвое вождение без ремня безопасности, отсутствие регистрации автомобиля и полиса ОСАГО.

По данным ГИБДД, водитель Kia Rio был трезв.

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