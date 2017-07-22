Жительница Брянска получила 6 лет за убийство любовника после Дня защитника Отечества
Отметив День защитника Отечества, 46-летняя жительница Советского района Брянска зарезала сожителя.
Как сообщили в региональной прокуратуре, убийство произошло 24 февраля. Поссорившись с сожителем, женщина вонзила ему нож в шею. Мужчина умер в больнице в результате колото-резанного ранения.
По статье «Убийство» суд приговорил жительницу Брянска к шести годам исправительной колонии общего режима.
Новости регионов
Жителя Гагаринского района, обвиняемого в разбойном нападении, приговорили к колонии строгого режима
24 Июля, 2017
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