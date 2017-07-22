На Институтской в Брянске произошла массовая авария

Днем 24 июля в Бежицком районе Брянска произошла массовая авария.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. «Авария на Институтской. «Киа Сид» выезжал с парковки и не заметил «ГАЗель». «ГАЗель» в свою очередь, пытавшись предотвратить ДТП, вынесла бампер «Киа» и протаранила «Крузак», – рассказал один из них.

По предварительным данным, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Информации от ГИБДД пока не поступало.