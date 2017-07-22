В Брянском районе пропал восьмилетний Кирилл Петрухин

В деревне Глаженка Брянского района пропал восьмилетний Кирилл Петрухин.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», в последний раз ребенка видели в понедельник, 24 июля.

Приметы: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. Особая примета: большая родинка на спине.

Был одет в синюю футболку с красно-желтым рисунком на груди, серые шорты и серые сандалии.

Мальчик был на синем велосипеде.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Кирилла Петрухина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.