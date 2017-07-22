Под Брянском в реке Радице нашли тело 34-летнего мужчины

Суд Гагаринского района признал виновным местного жителя в разбойном нападении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.