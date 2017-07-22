Под Брянском в реке Радице нашли тело 34-летнего мужчины
В поселке Козелкино Брянского района в реке Радице нашли тело 34-летнего мужчины.
Труп из воды 24 июля в пятом часу вечера достали водолазы Брянского пожарно-спасательного центра (на фото), сообщили в региональном ГУ МЧС. Тело находилось в не оборудованном для купания месте.
Причины и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.
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25 Июля, 2017
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