Навлинец ограбил пиццерию на Авиационной в Брянске

Ранее судимый житель Навлинского района ограбил пиццерию в Советском районе Брянска.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел на улице Авиационной. Воспользовавшись моментом, пока продавец отвлекся, посетитель вытащил из кассы 4 тысячи рублей.

Безработного навлинца задержали сотрудники уголовного розыска полиции. Он сознался в краже и вернул деньги. Ему грозит до пяти лет заключения.