Навлинец ограбил пиццерию на Авиационной в Брянске
Ранее судимый житель Навлинского района ограбил пиццерию в Советском районе Брянска.
Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел на улице Авиационной. Воспользовавшись моментом, пока продавец отвлекся, посетитель вытащил из кассы 4 тысячи рублей.
Безработного навлинца задержали сотрудники уголовного розыска полиции. Он сознался в краже и вернул деньги. Ему грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
25 Июля, 2017
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Более 7,1 тысяч онлайн-касс зарегистрировано в Брянской области на сегодняшний день. С момента вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ 2292 налогоплательщика региона перешли на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
РТКОММ официально представил в Воронеже торговую марку SenSat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для физических лиц и малого бизнеса.
Бойцы студотрядов «Сборная замыкания» и «Энергет», сформированные из студентов Смоленского филиала НИУ «МЭИ» и Брянского государственного аграрного университета, продолжают работу на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».
Столичные железнодорожники проводят комплексные работы, направленные на обеспечение безопасности на железнодорожных переездах. Так, 26 и 27 июля с 8:00 до 16:00 ремонтные работы пройдут на железнодорожном переезде 412 км станции Клюковники.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.