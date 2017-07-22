Пропавшего под Брянском 8-летнего Кирилла Петрухина ищут вторые сутки

В Брянской области продолжаются поиски восьмилетнего Кирилла Петрухина, пропавшего 24 июля.

Утром мальчик уехал из дома в Глаженке Брянского района на велосипеде и не вернулся. 24 июля удалось найти велосипед, поиски Кирилла продолжаются.

В поисках, которые велись всю ночь и продолжаются сейчас, участвуют полицейские, сотрудники МЧС, родственники Кирилла, волонтеры из отряда «Лиза Алерт» – к брянским поисковикам подключились их коллеги из Москвы, Курска и Железногорска. Десятки добровольцев выезжают в Брянский район, чтобы помочь в поисках.

Минувшей ночью на месте поисков работали около ста человек.

«На 7.40 утра Кирилл не найден. Поиск продолжается», – сообщили в отряде «Лиза Алерт».

Напомним, СУ СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».







