Пропавшего под Брянском 8-летнего Кирилла Петрухина ищут вторые сутки
В Брянской области продолжаются поиски восьмилетнего Кирилла Петрухина, пропавшего 24 июля.
Утром мальчик уехал из дома в Глаженке Брянского района на велосипеде и не вернулся. 24 июля удалось найти велосипед, поиски Кирилла продолжаются.
В поисках, которые велись всю ночь и продолжаются сейчас, участвуют полицейские, сотрудники МЧС, родственники Кирилла, волонтеры из отряда «Лиза Алерт» – к брянским поисковикам подключились их коллеги из Москвы, Курска и Железногорска. Десятки добровольцев выезжают в Брянский район, чтобы помочь в поисках.
Минувшей ночью на месте поисков работали около ста человек.
«На 7.40 утра Кирилл не найден. Поиск продолжается», – сообщили в отряде «Лиза Алерт».
Напомним, СУ СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Новости регионов
25 Июля, 2017
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