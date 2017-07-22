В Брянске пассажирка 99-й маршрутки получила черепно-мозговую травму

В Брянске 40-летняя пассажирка маршрутного такси № 99 пострадала в результате маневра водителя.

ДТП произошло 24 июля около 8.45 у дома № 68а по улице Калинина в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД. 52-летний водитель автобуса Hyundai County, 99-й маршрутки, в салоне которой находились 17 пассажиров, ехал от улицы Горького к улице Урицкого и резко затормозил. Женщина, стоявшая у передней входной двери, упала.

В травмпункте Советского района у нее диагностировали ушиб левой голени и черепно-мозговую травму.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.