В Брянске пассажирка 99-й маршрутки получила черепно-мозговую травму
В Брянске 40-летняя пассажирка маршрутного такси № 99 пострадала в результате маневра водителя.
ДТП произошло 24 июля около 8.45 у дома № 68а по улице Калинина в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД. 52-летний водитель автобуса Hyundai County, 99-й маршрутки, в салоне которой находились 17 пассажиров, ехал от улицы Горького к улице Урицкого и резко затормозил. Женщина, стоявшая у передней входной двери, упала.
В травмпункте Советского района у нее диагностировали ушиб левой голени и черепно-мозговую травму.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Новости регионов
25 Июля, 2017
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