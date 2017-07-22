Из озера Орлик-1 в Брянске достали тело 34-летнего мужчины
Днем 25 июля в озере Орлик-1 в Бежицком районе Брянска обнаружили тело 34-летнего мужчины.
В 14.15 информация о ЧП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях. По информации регионального ГУ МЧС, тело из воды достали водолазы Брянского пожарно-спасательного центра.
На месте работали восемь человек, было задействовано четыре единицы техники.
Причины и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.
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25 Июля, 2017
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