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Из озера Орлик-1 в Брянске достали тело 34-летнего мужчины

Опубликовано Сегодня, 15:00

Днем 25 июля в озере Орлик-1 в Бежицком районе Брянска обнаружили тело 34-летнего мужчины.

В 14.15 информация о ЧП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях. По информации регионального ГУ МЧС, тело из воды достали водолазы Брянского пожарно-спасательного центра.

На месте работали восемь человек, было задействовано четыре единицы техники.

Причины и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

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