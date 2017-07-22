Из озера Орлик-1 в Брянске достали тело 34-летнего мужчины

Днем 25 июля в озере Орлик-1 в Бежицком районе Брянска обнаружили тело 34-летнего мужчины.

В 14.15 информация о ЧП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях. По информации регионального ГУ МЧС, тело из воды достали водолазы Брянского пожарно-спасательного центра.

На месте работали восемь человек, было задействовано четыре единицы техники.

Причины и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.