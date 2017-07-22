Торговый представитель из Орла «нагрел» брянскую компанию на полмиллиона

Житель Орла присвоил более полумиллиона рублей, принадлежащих брянской компании «Продимпэкс».

Как сообщили в областной прокуратуре, с апреля 2016 года по январь 2017 года орловчанин, работавший торговым представителем ООО ««Продимпэкс», присвоил более 520 тысяч рублей, полученных от клиентов за поставленный товар. При этом часть денег он вносил в кассу, а часть оставлял себе.

Уголовное дело возбудили по статье «Присвоение чужого имущества в крупном размере» – его рассмотрит Советский районный суд Брянска. Жителю Орла грозит до шести лет заключения.