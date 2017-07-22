Житель Дятьково пропил оставленную у магазина дверь

47-летний житель Дятьково совершил дерзкую кражу металлической двери и пропил ее.

Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратился 52-летний владелец магазина в Дятьково. Он рассказал, что ненадолго оставленная у стены магазина дверь исчезла в неизвестном направлении.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Он сознался, что воспользовался моментом, когда работники магазина отвлеклись. Дверь он сдал в пункт прима металлолома, а деньги пропил.

По статье «Кража» жителю Дятьково грозит до пяти лет заключения.