Житель Дятьково пропил оставленную у магазина дверь
47-летний житель Дятьково совершил дерзкую кражу металлической двери и пропил ее.
Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратился 52-летний владелец магазина в Дятьково. Он рассказал, что ненадолго оставленная у стены магазина дверь исчезла в неизвестном направлении.
Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Он сознался, что воспользовался моментом, когда работники магазина отвлеклись. Дверь он сдал в пункт прима металлолома, а деньги пропил.
По статье «Кража» жителю Дятьково грозит до пяти лет заключения.
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25 Июля, 2017
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