На Литейной в Брянске водитель «ВАЗа» сбил перебегавшего дорогу пешехода
39-летний мужчина, ночью перебегавший дорогу на улице Литейной в Бежицком районе Брянска, получил тяжелые травмы в результате ДТП.
Авария произошла 25 июля около 0.20 у дома № 52 по Литейной. По предварительной информации областной ГИБДД, мужчину сбил 60-летний житель Дятьковского района за рулем «ВАЗ-21074», который ехал в сторону улицы 50-й Армии. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.
Его госпитализировали в городскую больницу № 1 с закрытым переломом правого бедра и закрытой черепно-мозговой травмой.
Новости регионов
26 Июля, 2017
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