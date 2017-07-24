На Литейной в Брянске водитель «ВАЗа» сбил перебегавшего дорогу пешехода

39-летний мужчина, ночью перебегавший дорогу на улице Литейной в Бежицком районе Брянска, получил тяжелые травмы в результате ДТП.

Авария произошла 25 июля около 0.20 у дома № 52 по Литейной. По предварительной информации областной ГИБДД, мужчину сбил 60-летний житель Дятьковского района за рулем «ВАЗ-21074», который ехал в сторону улицы 50-й Армии. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

Его госпитализировали в городскую больницу № 1 с закрытым переломом правого бедра и закрытой черепно-мозговой травмой.