В Клинцах 18-летний водитель мопеда попал под «Урал»

18-летний водитель мопеда тяжело пострадал, попав под грузовик «Урал» в Клинцах.

Авария произошла 25 июля около 13.35 на улице Плющенко, сообщили в областной ГИБДД. 22-летний водитель «Урала», который ехал в сторону улицы Кремка, не учел боковой интервал и врезался во встречный мопед Stels.

Водителя мопеда госпитализировали в Клинцовскую районную больницу с открытым переломом внутреннего мыщелка большой берцовой кости левой ноги и ссадинами коленных суставов.