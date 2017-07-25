В Клинцах 18-летний водитель мопеда попал под «Урал»
18-летний водитель мопеда тяжело пострадал, попав под грузовик «Урал» в Клинцах.
Авария произошла 25 июля около 13.35 на улице Плющенко, сообщили в областной ГИБДД. 22-летний водитель «Урала», который ехал в сторону улицы Кремка, не учел боковой интервал и врезался во встречный мопед Stels.
Водителя мопеда госпитализировали в Клинцовскую районную больницу с открытым переломом внутреннего мыщелка большой берцовой кости левой ноги и ссадинами коленных суставов.
Новости регионов
27 Июля, 2017
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