На Ульянова в Брянске сгорел двухэтажный частный дом

Крупный пожар произошел днем 26 июля в Бежицком районе Брянска.

В 14.44 в региональное ГУ МЧС сообщили о возгорании дома по улице Ульянова в Бежицком районе. В 14.48 пожарные прибыли на место вызова.

К этому времени горели деревянный двухэтажный частный дом размером 4 на 15 метров с металлической крышей и деревянная надворная постройка.

Пожар тушили с помощью пяти ручных стволов, работали звенья газодымозащитной службы.

В 15.22 дом и постройку потушили. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал, его причину предстоит установить.

Очевидцы сообщают, что в районе ЧП образовалась большая пробка.