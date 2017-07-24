На Ульянова в Брянске сгорел двухэтажный частный дом
Крупный пожар произошел днем 26 июля в Бежицком районе Брянска.
В 14.44 в региональное ГУ МЧС сообщили о возгорании дома по улице Ульянова в Бежицком районе. В 14.48 пожарные прибыли на место вызова.
К этому времени горели деревянный двухэтажный частный дом размером 4 на 15 метров с металлической крышей и деревянная надворная постройка.
Пожар тушили с помощью пяти ручных стволов, работали звенья газодымозащитной службы.
В 15.22 дом и постройку потушили. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал, его причину предстоит установить.
Очевидцы сообщают, что в районе ЧП образовалась большая пробка.
Новости регионов
26 Июля, 2017
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