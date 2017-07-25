Зять из Ханты-Мансийска до смерти забил брянского тестя
В Брянской области направили в суд уголовное дело о смерти 53-летнего жителя Карачева.
Мужчина погиб в своем доме по улице Тургенева 11 июня 2016 года. В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, обвинили 28-летнего зятя погибшего, жителя города Ханты-Мансийска ХМАО-Югра.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, в ночь на 11 июня зять гостил у родственников жены в Карачеве. В ходе ссоры после совместного застолья зять жестоко избил тестя – травмы оказались смертельными.
Чтобы пустить следствие по ложному следу, подозреваемый на допросах утверждал, что его тесть сам упал и получил травмы. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Следователи детально допрашивали соседей и других свидетелей, проверяли показания на месте и проводили следственные эксперименты.
В марте жителя Ханты-Мансийска задержали и заключили под стражу.
Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Карачевский районный суд. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.
Новости регионов
27 Июля, 2017
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