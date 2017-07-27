Брянец проник в павильон и украл один телефон

Житель Брянска, проникший в павильон, торгующий мобильными телефонами, ограничился кражей одного телефона и небольшой суммы денег.

На «дело» брянец пошел ночью, сообщили в региональном УМВД. Он повредил замок на входной двери и вынес один мобильный телефон и 550 рублей. Сотрудница торговой точки написала заявление в полицию.

Подозреваемого – 35 летнего ранее судимого мужчину – задержали сотрудники уголовного розыска. Тот сознался, что телефон продал, а деньги успел потратить.

По статье «Кража» «скромному» вору грозит до пяти лет заключения.