В Трубчевске дерево рухнуло на продавцов арбузов

В Трубчевске на арбузную автолавку рухнула часть старого дерева.

Как рассказали местные жители в соцсетях, ЧП произошло днем 26 июля на перекрестке улиц Ленина и Володарского. Дерево «погребло» под собой лоток с арбузами и дынями – сами торговцы, по словам очевидцев, не пострадали.

Жители Трубчевска отмечают, что в этом году такие случаи не редкость из-за отсутствия контроля местных властей за состоянием деревьев.