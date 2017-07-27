В Трубчевске дерево рухнуло на продавцов арбузов
В Трубчевске на арбузную автолавку рухнула часть старого дерева.
Как рассказали местные жители в соцсетях, ЧП произошло днем 26 июля на перекрестке улиц Ленина и Володарского. Дерево «погребло» под собой лоток с арбузами и дынями – сами торговцы, по словам очевидцев, не пострадали.
Жители Трубчевска отмечают, что в этом году такие случаи не редкость из-за отсутствия контроля местных властей за состоянием деревьев.
Новости регионов
27 Июля, 2017
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