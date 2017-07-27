Четверо брянцев организовали казино под видом лотереи
В Брянске завершили расследование уголовного дела о подпольных казино, работавших под видом лотереи.
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, в 2016 году четверо жителей Брянска под видом лотереи организовали проведение азартных игр в арендованном нежилом помещении в Фокинском районе и двух киосках в Советском районе.
Конец игре положили полицейские. Компьютеры и другое оборудование правоохранители изъяли.
Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Материалы направлены в суд.
Новости регионов
27 Июля, 2017
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