Четверо брянцев организовали казино под видом лотереи

В Брянске завершили расследование уголовного дела о подпольных казино, работавших под видом лотереи.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, в 2016 году четверо жителей Брянска под видом лотереи организовали проведение азартных игр в арендованном нежилом помещении в Фокинском районе и двух киосках в Советском районе.

Конец игре положили полицейские. Компьютеры и другое оборудование правоохранители изъяли.

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Материалы направлены в суд.