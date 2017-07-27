В Брянске пропал 41-летний Сергей Ересин
В Брянске пропал 41-летний Сергей Валерьевич Ересин.
По информации поискового отряда «Лиза Алерт», в последний раз мужчину видели 22 июля. Сергей Ересин дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 175 сантиметров, крепкого телосложения, серые глаза, отсутствие волос.
Особые приметы: татуировка на левой стороне груди и левом плече в виде скорпиона, шрамы после операции на сердце.
Был одет в бежевую футболку, серые спортивные брюки, синюю ветровку и черные тапки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Ересина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.
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27 Июля, 2017
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