В Брянске ищут дезориентированного 68-летнего Евгения Кузавкова
В Брянске пропал 68-летний Евгений Сергеевич Кузавков.
Пожилой мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи. Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», пенсионер пропал 19 июля.
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, седые волосы, седые усы.
Был одет в серую рубашку в клетку, черные спортивные брюки и синие тканевые туфли.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Кузавкова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.
Также, напомним, в Брянске продолжаются поиски дезориентированного 41-летнего Сергея Ересина.
Новости регионов
27 Июля, 2017
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