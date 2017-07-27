Судимый житель Клинцов пригрозил судье убийством за вынесенный ему приговор
Ранее судимый житель Клинцов встретил в магазине судью и пригрозил ей убийством.
В обстоятельствах дела разбирались следователи и сотрудники прокуратуры. Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, инцидент произошел вечером 16 мая в Клинцах.
Пьяный мужчина, неоднократно судимый, встретил в магазине женщину-судью, которая признала его виновным по административному делу о появлении общественных местах в состоянии опьянения. Рассерженный житель Клинцов принялся угрожать судье убийством – и вновь оказался на скамье подсудимых.
Его обвинили по статье «Угроза убийством в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дела в суде». Уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд. Клинчанину грозит до трех лет заключения.
Новости регионов
27 Июля, 2017
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