Судимый житель Клинцов пригрозил судье убийством за вынесенный ему приговор

Ранее судимый житель Клинцов встретил в магазине судью и пригрозил ей убийством.

В обстоятельствах дела разбирались следователи и сотрудники прокуратуры. Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, инцидент произошел вечером 16 мая в Клинцах.

Пьяный мужчина, неоднократно судимый, встретил в магазине женщину-судью, которая признала его виновным по административному делу о появлении общественных местах в состоянии опьянения. Рассерженный житель Клинцов принялся угрожать судье убийством – и вновь оказался на скамье подсудимых.

Его обвинили по статье «Угроза убийством в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дела в суде». Уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд. Клинчанину грозит до трех лет заключения.