«Встретились лбами»: на 3-го Июля в Брянске произошло необъяснимое ДТП
Нелепая авария произошла утром 27 июля в Советском районе Брянска.
Снимки с места ДТП очевидцы выложили в соцсетях. «ДТП на 3 Июля, 28, проезд заблокирован», – рассказал один из них.
На фото видно, как на достаточно широкой дороге две иномарки столкнулись лоб в лоб. Девушка, вероятно, водитель одной из машин, в недоумении разводит руками, осматривая последствия «тарана».
Интернет-пользователи анализируют причины, не позволившие водителям, разъехаться вежливо и цивилизованно.
«Сцепление, тормоз – так тяжело порой вспомнить», «Встретились два барана лбами, о том, что можно разъехаться и уступить друг другу, никто из них не слышал», «Так там вроде даже и так можно было проехать, не уступая, ширина позволяет», – отмечают они.
Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
27 Июля, 2017
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