«Встретились лбами»: на 3-го Июля в Брянске произошло необъяснимое ДТП

Нелепая авария произошла утром 27 июля в Советском районе Брянска.

Снимки с места ДТП очевидцы выложили в соцсетях. «ДТП на 3 Июля, 28, проезд заблокирован», – рассказал один из них.

На фото видно, как на достаточно широкой дороге две иномарки столкнулись лоб в лоб. Девушка, вероятно, водитель одной из машин, в недоумении разводит руками, осматривая последствия «тарана».

Интернет-пользователи анализируют причины, не позволившие водителям, разъехаться вежливо и цивилизованно.

«Сцепление, тормоз – так тяжело порой вспомнить», «Встретились два барана лбами, о том, что можно разъехаться и уступить друг другу, никто из них не слышал», «Так там вроде даже и так можно было проехать, не уступая, ширина позволяет», – отмечают они.

Информации от ГИБДД пока не поступало.